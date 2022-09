Frankfurt: Katharina Gödecke (41) leitet seit dem 1.9.2022 die Abteilung An- und Verkauf International bei Deka Immobilien. Sie ist damit für das außereuropäische Investmentgeschäft und die Aktivitäten in Großbritannien sowie Irland verantwortlich.

Gödecke ist seit Oktober 2013 bei Deka Immobilien und war bisher für Investments in Deutschland zuständig. Sie hält einen Master-Abschluss der London School of Economics and Political Science sowie einen Executive MBA der IREBS.