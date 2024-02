Hamburg: Kay Brahmst ist neuer Vorsitzender des Landesverbandes Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW). Brahmst ist Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn. Dem Vorstand des BFW Landesverbands Nord gehört er seit 2020 an. Zuletzt war er stellvertretender Vorsitzender. Sein Vorgänger Sönke Struck zieht sich nach 19 Jahren aus dem Vorstand zurück. Neu in den Vorstand gewählt wurde Carina Skoglund

.