Aurelis erwirbt 53.000 qm großes Grundstück in Bad Oldesloe

Bad Oldesloe: Die Aurelis Real Estate kauft ein rd. 53.000 qm großes Grundstück in der Straße Bergkoppel im neu entstandenen Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zur A1 von der PHE Land + Haus GmbH & Co. KG.

Aurelis plant auf dem Gelände Hallen- nebst Büroflächen über rd. 23.500 qm zu errichten. Der Bauantrag soll bis Mitte des Jahres eingereicht werden. Aktuell wird mit einer Fertigstellung bis Ende 2025 gerechnet. Für das Projekt wird ein Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro veranschlagt.