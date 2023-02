Marco Witzel neuer Chief Sales Officer Deutschland bei FPRE

Frankfurt: Marco Witzel, (51), Dipl.-Kaufmann, verstärkt ab sofort als Chief Sales Officer (CSO) die Bereiche Akquisition und Vertrieb der Fahrländer Partner Deutschland AG (FPRE).

Witzel war zuletzt seit 2015 für die DR. OEBELS + partner GmbH mit Sitz in Köln tätig, wo er in der Geschäftsführung die Bereiche Vertrieb und Investment verantwortete. Zuvor war Witzel als Vorstand der Habitat for Humanity Deutschland sowie in der Akquisition im Wealth Management für die Bankhäuser HSH Nordbank, Gries & Heissel Bankiers AG sowie Delbrück & Co Privatbankiers tätig. Witzel verfügt über rund 25 Jahre Berufserfahrung in der Akquisition und Betreuung von privaten und institutionellen Kunden in der Immobilienwirtschaft. Zudem verfügt er über Expertise in der Immobilienfinanzierung und -bewertung.