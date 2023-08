Frankfurt: Maximilian Marquardt (37) ist neuer Partner von KADENS Capital. Als Partner neben den Gründungspartner Matthias Cordier und Derek O. Jacobson ist er für das Wachstum, die Geschäftsentwicklung und der Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern verantwortlich.

Marquardt zuvor als Principal am Deal Sourcing, an Transaktionen und am Asset Management in verschiedenen Assetklassen von KADENS mitgewirkt. Vor KADENS war Marquardt als Principal bei Peakside Capital tätig.