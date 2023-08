NAI apollo corporate finance gewinnt Klaus Schumacher für den Bereich Distressed Real Estate und NPL

Frankfurt: NAI apollo hat Klaus Schumacher, einen der führenden Experten für Distressed Real Estate und Non Performing Loans (NPL) in Deutschland, für seinen Corporate Finance-Bereich unter der Leitung von Ingo Rösinger gewonnen. Gemeinsam werden sie eine immobilienorientierte Special Situation-Plattform im Bereich NPL und Distressed Real Estate auf den Weg bringen. Schumacher versteht sich dabei als Problemlöser für Banken, weitere Financiers und Bestandshalter. Zuvor war er bei der DPF AG als Managing Director in den Bereichen Akquisition und Business Development. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem Lohnbach Investment Partners und Albulus Investment Advisors Germany.