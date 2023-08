Aengevelt schließt Portfolio-Verkauf erfolgreich ab

Niedersachsen: Aengevelt wurde im Raum nördliches NRW / Niedersachsen mit dem Verkauf eines Portfolios mit insgesamt rd. 16.000 qm Miet- und rd. 45.000 qm Grundstücksfläche beauftragt. Nach Verkäufen in Northeim, Langenhagen und Bielefeld, vermittelte Aengevelt nun die letzten zwei Immobilien aus dem Portfolio für einen siebenstelligen Eurobetrag. Es handelt sich um eine Gewerbeliegenschaft in Celle mit insgesamt rd. 1.600 qm Büro- und Lagerfläche und einer Grundstücksfläche von rd. 5.500 qm. Die zweite Gewerbeliegenschaft befindet sich in Lippstadt und verfügt über rd. 1.600 qm Büro-/Logistikfläche sowie eine Grundstücksfläche von rd. 4.900 qm. Beide Immobilien sind vollvermietet.