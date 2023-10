Neue Mitglieder im Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG

Hamburg: Eckhard Schultz wurde zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Immobilien AG bestellt. Die Bestellung gilt zunächst bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die für Mai 2024 geplant ist. Dort wird sich Eckhard Schultz den Aktionär*innen zur Wahl stellen. Es ist geplant, dass Eckhard Schultz zukünftig den Vorsitz des Prüfungsausschusses innerhalb des TAG-Aufsichtsrats übernimmt.

Mit Beate Schulz, die in der Rechtsabteilung der TAG beschäftigt ist, und Björn Eifler, der als Teamleiter in der Immobilienbewirtschaftung innerhalb des Konzerns arbeitet, ziehen darüber hinaus zwei von den Mitarbeitenden der TAG neu gewählte Arbeitnehmervertreter*innen in den Aufsichtsrat ein. Damit ist der Aufsichtsrat der TAG, dem weiterhin Olaf Borkers, Prof. Dr. Kristin Wellner und Dr. Philipp Wagner angehören, wieder vollständig besetzt.