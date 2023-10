Neuer Geschäftsführer bei der Deka Immobilien

Frankfurt: Johannes Hermanns (54) ist vom Aufsichtsrat der Deka Immobilien mit Wirkung zum 01.01.2024 als Geschäftsführer für die Deka Immobilien Investment GmbH bestellt worden.

Er folgt auf Ulrich Bäcker (62), der sein Mandat auf eigenen Wunsch per Ende 2023 niederlegt. Bäcker verantwortet noch den im kommenden Jahr anstehenden Umzug der Deka vom Trianon in das neu errichtete Four in Frankfurt, bevor er anschließend in den Ruhestand treten wird.

Johannes Hermanns ist seit Oktober 2013 Leiter Immobilienmanagement Deutschland bei Deka Immobilien.