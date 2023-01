München: Stefan Giesemann ist neuer Managing Director im europaweiten Hotel- und Hospitality-Team von JLL. Er kommt von Cushman & Wakefield, wo er als Head of Hospitality Germany & Austria tätig war. Bereits von 2012 bis 2022 hatte Giesemann im Hotelbereich bei JLL verschiedene Rollen durchlaufen und war von 2018 bis zu seinem Wechsel Executive Vice President des Bereichs. In seiner neuen Rolle bei JLL wird er sich auf das Wachstum in Mittel-, Nord- und Osteuropa konzentrieren und dabei auch einen besonderen Fokus auf den Markt für „Extended Stay“-Produkte richten.