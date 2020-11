Susanne-Eickermann-Riepe FRICS neue Vorstandsvorsitzende des ICG

Berlin: Das Institut für Corporate Governance (ICG) in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (ICG) hat seinen Vorstand neu gewählt. Susanne Eickermann-Riepe wurde zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Thomas Zinnöcker, der den Verband über sechs Jahre lang führte, scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt dem ICG aber als persönliches Mitglied erhalten.

Dr. Hans Volkert Volckens, Partner, Financial Services/Head of Real Estate/Head of Asset Management, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, kommt für Thomas Zinnöcker in den Vorstand. Des Weiteren wurde Dr. Johannes Conradi zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und Timo Tschammler im Amt bestätigt.