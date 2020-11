Menold Bezler berät KIAG Immobilien beim Verkauf von 145 Mikroapartments

Sindelfingen : Menold Bezler hat die KIAG Immobilien GmbH aus Stuttgart beim Verkauf eines Apartmenthauses auf dem Areal des Stadtquartiers „Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“ an die STINAG Stuttgart Invest AG beraten. Das neu errichtete Objekt mit über 6.000 qm Nutzfläche besteht aus 145 Mikroapartments, einer Kindertagesstätte und einer Tiefgarage. Die voll möblierten Mikrowohnungen sind langfristig an die ipartment-Gruppe vermietet. Die Flugfeld-Kita mit 100 Betreuungsplätzen ist an den Zweckverband Flugfeld vermietet und wird durch die Kolping-Kita gGmbH betrieben. Die STINAG Stuttgart Invest AG wurde von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten.