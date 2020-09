Taurecon verstärkt sich mit Lutz Schilbach zum 01. Oktober 2020

Berlin : Die Taurecon Real Estate Consulting verstärkt sich zum 01. Oktober 2020: Sie holt mit Lutz Schilbach (50) als Leiter Projektentwicklung und Mitglied der Geschäftsführung einen erfahrenen Manager und ausgewiesenen Generalisten in das wachsende Team. Zu den Schwerpunkten seiner Aufgaben wird unter anderem das Projekt Quartier Heidestrasse in der Europacity am Berliner Hauptbahnhof gehören. Schilbach kommt von Jones Lang LaSalle, wo er in den vergangenen fünf Jahren als Geschäftsführer und Deputy Head of Asset Management gewirkt hat.