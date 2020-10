Team um Christoph Wittkop gründet Sonar Real Estate

Hamburg: Die Sonar Real Estate GmbH ist ein neues Immobilienunternehmen für Investment- und Asset-Management sowie Projektentwicklungen. Es nimmt voraussichtlich ab Dezember 2020 seine Geschäfte auf und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Vorsitzender der Geschäftsführung wird Christoph Wittkop (48), bisher Managing Director und Real Estate Country Head Germany bei Barings.

Barings und Sonar Real Estate haben vereinbart, dass Barings seine Asset-Management- und Advisory-Mandate für Dritte auf Sonar Real Estate überträgt. Die Immobilien der eigenen Investmentvehikel von Barings werden dagegen weiterhin von Barings Deutschland gemanagt. Der Fokus von Sonar Real Estate wird auf Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel in Deutschland liegen. Zielgruppe sind deutsche und ausländische Investoren.

Darüber hinaus wird das bestehende Geschäft der Club Deals sowie der Individualmandate mit deutschen institutionellen Investoren in regulierten Vehikeln weiter ausgebaut. Hier wird Sonar die von Anlegern über die Investoren-KVG Institutional Investment Partners (2IP) bisher an Barings vergebenen Mandate übernehmen und so die seit 2012 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen.

Neben Christoph Wittkop sind Matthias Gerloff (Leiter Deutsche institutionelle Investoren & Fondsmanagement), Nick Puschkasch (Leiter Region Ost und Head of Asset Management) und Daniel Jäde (Leiter Projektentwicklung & Projektmanagement) weitere Gründungsmitglieder von Sonar Real Estate, die alle von Barings Deutschland zum neuen Unternehmen wechseln werden.