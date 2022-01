PROJECT Immobilien baut nachhaltige Büroflächen in Berlin-Tegel

Berlin: In der Berliner Straße 70a in der Nähe des Gewerbegebiets Am Borsigturm errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien den modernen Büroneubau „B.SIDE Offices“ auf einem 3.091 qm großen Grundstück. Das fünfgeschossige Gebäude bietet eine Mietfläche von insgesamt 3.885 qm, Pkw- und Fahrradstellplätze im Außenbereich und ist voraussichtlich im vierten Quartal 2023 bezugsfertig. Für das nachhaltige Projekt wird eine Zertifizierung gemäß der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) angestrebt.