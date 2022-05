Berlin: In Form des Spezialtiefbaus ist der Baubeginn für den Büroneubau „SIL/BER workspace“ in Neukölln erfolgt. Parallel dazu lief der Abbruch eines bestehenden Gebäudes auf dem Grundstück. In der Silbersteinstraße 16 errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien eine insgesamt 2.342 qm große Bürofläche sowie eine Gastronomieeinheit mit einer Fläche von 144 qm. Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2024 sind die neuen Büros bezugsfertig.