PROJECT Immobilien verkauft 82 neue Apartments zur Kapitalanlage in Karlsfeld bei München

Karlsfeld: Neues Bauvorhaben von PROJECT Immobilien in der Münchner Metropolregion: In der Münchner Straße 227 in der Gemeinde Karlsfeld errichtet der Projektentwickler und Bauträger mit „Studio Living München M.1“ 82 neue möblierte Apartments. Diese können als Kapitalanlage erworben und zur Lang- oder Kurzzeitvermietung genutzt werden. Die Gesamtwohnfläche liegt bei rund 2.790 qm. Zur Zielgruppe gehören hier beispielsweise Touristen oder Geschäftsreisende, die ein Apartment dem klassischen Hotel vorziehen. Die restlichen Apartments können länger, aber auch nur vorübergehend vermietet werden. Eine Eigennutzung ist ebenfalls nicht möglich. Als Mietzielgruppe werden hier unter anderem Studierende, junge Berufstätige, Berufspendler, Senioren, Saisonarbeiter oder Fachkräfte mit projektbezogenem Aufenthalt angesprochen.