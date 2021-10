PROJECT stellt Finanz- und Immobilien-Podcast »Immoment« vor

Bamberg : Jeden zweiten Mittwoch fundiertes Wissen rund um Immobilien und Investments in Form von kurzweiligen Anekdoten unter Einbindung fachkundiger Interviewpartner – all das vereint »Immoment«, der neue Podcast von PROJECT Investment. Hörer-Zielgruppe ist neben Anlegerinteressenten vor allem das breite, an Immobilieninvestments interessierte Publikum, das von nun an von zuhause oder unterwegs auf die Fachkenntnisse des Immobilienmanagers zugreifen kann. Der Podcast ist auf bekannten Audio Streaming-Diensten wie Spotify, Google und Apple Podcasts sowie unter www.immoment-podcast.de abrufbar.