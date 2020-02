Startseite > News > publity erhält weitere Kapitaltranche über 56 Mio. Euro von Finanzierungspartner Meritz

Frankfurt: Die publity AG hat von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group weitere 56 Mio. Euro erhalten. Damit wurde das im Rahmen der bestehenden Kooperation von Meritz bislang investierte Kapital auf nunmehr insgesamt 141 Mio. Euro ausgebaut.

Die nun zur Verfügung gestellte Finanzierungstranche soll für den Ankauf des Westend Carree in Frankfurt verwendet werden. Der Kaufvertrag für die Übernahme der 30.550 qm großen Büroimmobilie in das eigene Immobilienportfolio von publity, das in der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG gebündelt ist, ist bereits notariell beurkundet worden. Das Closing wird im Februar 2020 erwartet.

Die erste gemeinsame Transaktion mit Meritz war der Kauf des Bürogebäudes St. Martin Tower in Frankfurt. publity hatte den nahezu vollständig vermieteten Bürokomplex mit einer vermietbaren Fläche von rund 26.000 qm in 2019 erfolgreich verkauft und eine Finanzierung von Meritz über 25 Mio. Euro bereits vollständig zurückbezahlt.