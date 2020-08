publity schließt Umbau bei Konzernimmobilien in Essen ab

Essen: Die publity AG hat ein rd. 80 Mio. Euro umfassendes Umbauprojekt bei einer Immobilie aus dem eigenen Konzernbestand erfolgreich abgeschlossen. In dem Objekt in der Theodor-Althoff-Straße in Essen-Schuir hat am 11. August plan- und fristgerecht das neue Polizeipräsidium der Stadt Essen den Betrieb aufgenommen. Als Asset Manager für die Konzerntochter PREOS Real Estate hat publity in den vergangenen Jahren die Fläche durch modernste Technik und den Einsatz innovativer Materialien im Wert entwickelt und mit der Polizei Essen einen erstklassigen Mieter gewonnen, der einen 30 Jahre laufenden Mietvertrag abgeschlossen hat. Der Umzug der Polizei vom alten Standort ins neue Präsidium erfolgte in nur drei Tagen im Blitztempo.

Das neue Polizeipräsidium umfasst in einem ganzen Gebäudeteil rd. 25.5000 qm von den insgesamt rd. 100.000 qm vermietbarer Fläche des Objekts. Zudem wurde eine eigene Kfz-Werkstatt für die Polizei neu geschaffen und es wurden zahlreiche Stellplätze angelegt.