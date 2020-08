Garbe Industrial Real Estate entwickelt Multi-User-Immobilie bei München

München: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH entwickelt für Union Investment in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) auf einem 16.700 qm großen Grundstück eine Multi-User-Immobilie mit einer Hallenfläche von 8.400 qm. Die Fertigstellung ist für November dieses Jahres geplant. Union Investment hatte das Projekt im Rahmen des Portfoliodeals Logistrial für ihren Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa erworben. Der mit 5.300 qm Hallen- und 720 qm Büro- und Sozialfläche größere Teil des Gebäudes ist bereits an die C+R Hydraulics GmbH vermietet.

Bei der Vermietung war BNP Paribas Real Estate vermittelnd und beratend tätig.