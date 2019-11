Startseite > News > Real I.S. erwirbt Nahversorgungszentrum Rokkeveen in Zoetermeer, Niederlande

Real I.S. erwirbt Nahversorgungszentrum Rokkeveen in Zoetermeer, Niederlande

Niederlande: Die Real I.S. AG hat das Nahversorgungszentrum „Shopping Center Rokkeveen“ in Zoetermeer in den Niederlanden für den offenen Spezial-AIF „BGV VIII Europa“ erworben. Das Zentrum liegt im gleichnamigen Wohngebiet Rokkeveen und wurde zwischen 2013 und 2015 umfassend renoviert. Es umfasst 10.800 qm und ist derzeit vollständig an 45 Mieter vermietet. Hauptmieter sind die Supermarktketten Jumbo und Albert Heijn. Verkäufer ist Sectie5 Investments NV.

Real I.S. wurde von CBRE sowie in rechtlicher Sache von Loyens and Loeff beraten. Auf Verkäuferseite war Houthoff beratend tätig.