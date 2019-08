Startseite > News > Real I.S. verlängert Mietvertrag mit der BARMER für die „TriTowers“ in Hamburg

Hamburg: Die Real I.S. AG hat für den geschlossenen Immobilienfonds „Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Hamburg I KG“ den Mietvertrag mit der BARMER Ersatzkrankenkasse in den „TriTowers Bauteil B“ in der Hammerbrookstraße 92 langfristig verlängert. Die BARMER ist damit seit 2004 der Hauptmieter des Fondsobjektes. Die Krankenkasse wird nach Abschluss der noch durchzuführenden Modernisierungsarbeiten der Mietflächen 4.800 qm Bürofläche nutzen.

Die TriTowers umfassen insgesamt drei Bauteile. Der Bauteil B umfasst dabei eine Gesamtmietfläche von rund 9.000 qm auf 10 Stockwerken und wurde 2003 fertig gestellt.