RGM vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW beauftragt

Bochum/Selm/Herne: Die RGM Facility Management GmbH, eine 100%ige Tochter der Unternehmensgruppe Gegenbauer, ist durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) mit der technischen Betreuung von vier Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen beauftragt worden. Als Eigentümer der meisten Grundstücke und Gebäude des Landes NRW vermietet und verwaltet der BLB NRW Standorte von Landeseinrichtungen, -ministerien oder -behörden. Den Zuschlag im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens für das technische Gebäudemanagement in gleich vier solcher Landeseinrichtungen hat die RGM Facility Management GmbH erhalten. So betreut die RGM seit dem 01.06.2020 insgesamt 13 Gebäude der Justizvollzugsanstalt Bochum sowie 5 Gebäude der Justizvollzugsanstalt Dortmund mit einer Gesamtbruttogeschossfläche (BGF) von über 70.000 qm. Weiterhin in der Auftragsvergabe enthalten ist die technische Bewirtschaftung des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in Selm mit insgesamt 61 Mietobjekten und 100.000 qm BGF sowie der Fortbildungsakademie Mont Cenis in Herne mit 11.000 qm BGF.