SEGRO erweitert SEGRO Park Amsterdam Airport um 19.000 Quadratmeter

Amsterdam: SEGRO erweitert seinen SEGRO Park Amsterdam Airport (SPAA) um zwei neue Gebäude mit drei flexiblen Lagereinheiten. Insgesamt beläuft sich die Mietfläche auf 19.000 qm. Die Fertigstellung ist bis Ende des ersten Quartals 2020 geplant. Die Gebäude sollen mit dem BREEAM-Nachhaltigkeitszertifikat der Stufe „Excellent“ übergeben werden.

Aktuell umfasst der SPAA eine Logistikhalle mit rund 11.000 qm Mietfläche und sechs urbane Logistik Einheiten mit insgesamt rund 10.000 qm Mietfläche. Zurzeit befinden sich neben den nun begonnenen Bauarbeiten zudem zwei Distributionszentren mit insgesamt 20.000 qm in der Entwicklung. Der SPAA befindet sich an den Autobahnen A 4 und A 5 nahe der Anschlussstelle De Hoek in Hoofddorp.