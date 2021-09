Düsseldorf: Stavros Kostantinidis ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der GERCHGROUP AG. Kostantinidis ist sowohl in Deutschland als auch in Griechenland zugelassener Rechtsanwalt und betreut vorwiegend Mandante mit internationalen Interessen. Zu seinen anwaltlichen Kompetenzen zählen das Handels- und Wirtschaftsrecht, insbesondere die begleitende Beratung von mittelständischen Unternehmen in den Bereichen Firmengründung, Kauf von Unternehmen und Beteiligungen, Kapitalbeschaffung über Private Equity, Venture Capital und Fondsgesellschaften.

Neben Stavros Kostantinidis als stellvertretender Vorsitzenden setzt sich der Aufsichtsrat der GERCHGROUP AG wie folgt zusammen: Prof. Dr. Wolfgang Schuster (Oberbürgermeister a.D. / Aufsichtsratsvorsitzender und Wolfgang Buchholz (Steuerberater und Geschäftsführer tax advice GmbH)

Alleinige Aktionärin der GERCHGROUP AG ist die Marathon Beteiligungs GmbH der Familien Düsterdick und Hüttemann. Die Aktiengesellschaft wird von den Vorständen Mathias Düsterdick (Vorsitzender) und Christoph Hüttemann (CFO) geführt. Weiterhin gehören dem Gremium Dominique Gutsmann (Finanzierungen), Alexander Pauls (Development) und Marc K. Thiel (Transaction) an.