Thomas Wagner vervollständigt Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe

Stuttgart: Thomas Wagner tritt in die Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe ein und wird dort als CFO unter anderem die Bereiche Finanzen und Risikocontrolling, Digitalisierung sowie das Geschäftssegment Real Estate Services verantworten. Nach beruflichen Stationen bei der HSH Real Estate und der Helaba im Bereich Immobilienmanagement übernahm Thomas Wagner 2014 die Geschäftsführung der zur Helaba gehörenden GGM Gesellschaft für Gebäudemanagement sowie die Leitung des Rechnungswesens der Muttergesellschaft OFB Projektentwicklung GmbH. Dort ist der gelernte Diplom- Bauingenieur, Diplom-Kaufmann und Immobilienökonom seit 2016 in Personalunion ebenfalls Geschäftsführer. Der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe gehören außerdem Alexander Sieber und Frank Berlepp an. Letzterer hat die Rolle des Sprechers übernommen, nachdem Michael Nagel ausgeschieden war. Thomas Wagner wird seine neuen Aufgaben bei der LBBW Immobilien spätestens zum 1. April 2021 aufnehmen, wodurch das Dreiergremium wieder vollständig besetzt ist.