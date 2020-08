Wealthcap bringt seinen zweiten Depot A-Fonds „Wealthcap Spezial-AIF Büro 7 Fonds“ auf den Markt

München: Wealthcap bringt seinen zweiten Depot A-Fonds „Wealthcap Spezial-AIF Büro 7 Fonds“ auf den Markt. Das geschlossene Produkt mit einem Zielvolumen von ca. 116 Millionen Euro Eigenkapital soll in drei moderne Büroimmobilien investieren und eine nachhaltige IRR von circa 3,6% erwirtschaften. Es ist beabsichtigt, ein gerade entstehendes Bürogebäude in Mainz, einen im Februar 2020 fertiggestellten Neubau eines Pharmaunternehmens in Tübingen sowie einen modernisierten Gebäudekomplex in Ludwigsburg bei Stuttgart, die sämtlich bereits von der Wealthcap-Gruppe angekauft und langfristig fremdfinanziert sind, abhängig vom Platzierungsverlauf mittelbar über Objektgesellschaften in den Fonds einzubringen.