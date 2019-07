Startseite > News > Zweiter Verkauf des Immobilien-AIF Primus Valor

Nürnberg: Der Immobilien-AIF Primus Valor ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus wurde mit einem Eigenkapitalvolumen von knapp 85 Mio. Euro geschlossen. Nur 14 Monate später kann nach der Liegenschaft in Limburg (In der Schwarzerde) bereits der zweite erfolgreiche Verkauf realisiert werden. Veräußert wird ein Teilgrundstück von 768 qm, das zum Immobilien-Portfolio Nürnberg gehört.

Durch den Verkauf von 11 Wohneinheiten in Limburg und dem Grundstück in Nürnberg erhält die Fondsgesellschaft einen Liquiditätszufluss in Höhe von insgesamt ca. 1,2 Mio. Euro zusätzlich zu den laufenden Mieteinnahmen. Dieser unterstützt die Planungen des ICD 8 R+, die prospektmäßige Ausschüttung von 5,5% für das Jahr 2018 zu leisten, welche Investoren im nächsten Monat erhalten sollen.