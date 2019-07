Startseite > News > Gewerbeflächen des INTERBODEN Projekts H27 vollvermietet

Düsseldorf: Die gewerblichen Mietflächen der Mixed-Use-Immobilie H27 im Medienhafen sind bereits vor Fertigstellung vollvermietet. Das Projekt wird von der INTERBODEN Gruppe in Kooperation mit Competo Capital Partners entwickelt. Mit hc:VISION zieht ein Beratungs- und Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt im GKV-Markt in den Neubau an der Hammer Straße und erweitert das Mieterportfolio. hc:VISION bezieht über 850 qm in der obersten Etage des H27 inklusive einer Dachterrasse zur exklusiven Nutzung.

Somit sind 5.300 qm der insgesamt 7.000 qm großen Immobilie langfristig vergeben – die verbleibenden 1.700 qm entfallen auf das moderne Wohnkonzept #behomie. Für die möblierten Apartments startete der Bauherr jüngst die Vermarktung.