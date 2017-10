Startseite > Artikel des Tages > Expo Real – 2. Messetag – vom Goldenen Herbst zum stürmischen Ende

Morgen ist Freitag. Der erste Freitag einer Expo Real, den ich mitmache – und das ist immerhin meine elfte Messe. Tag 1 war schon voll. Tag 2 war ähnlich voll. Dafür wird der Freitag so leer wie noch nie. Zumindest rechnen die meisten Teilnehmer damit. Viele Gesprächspartner bestätigten das. „Freitag? Muss ich leider ins Büro.“ „Freitag? Nein, den schenk ich mir.“ Viele Teilnehmer sind schon gar nicht mehr da, sondern fahren bereits am Donnerstag in heimische Gefilde.

Tag 2 der Messe offenbarte die Schwerpunkte der Messe. Viele Stände zeigten die Möglichkeiten von 3D, Augmented Reality und der damit verbundenen Digitalisierungswelle, die durch die Branche rollt. BIM und Co. erfahren hier ihr Update, bei den hier gezeigten Möglichkeiten.

Hier kurz die Trends der Branche: