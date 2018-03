Startseite > News > redos und Morgan Stanley revitalisieren Rhein-Ruhr Zentrum in Mühlheim

Nachdem es ruhig geworden ist bei Neubauten von Shopping-Centern und man den Eindruck haben könnte, dass der Markt seine Wachstumsgrenzen erreicht hat, stürzen sich Investoren und Entwickler nun auf Revitalisierungen.

Das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim an der Ruhr wird umfassend revitalisiert: Nach dem Ankauf des Shopping-Centers samt der angrenzenden Karstadt Arkaden und des benachbarten Büroturms mit einer Gesamtmietfläche von 138.000 m2 will das Joint Venture zwischen dem von Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) verwalteten Immobilienfonds „North Haven Real Estate Fund IX Global“ und redos real estate das Rhein-Ruhr Zentrum zukunftsfähig ausrichten. Ziel ist es, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, den Kunden mehr Vielfalt und Service zu bieten und so die Verweildauer zu erhöhen. Der Ankauf des Standortes erfolgte in drei einzelnen Transaktionen. Verkäufer des Rhein-Ruhr Zentrums waren Blackstone und ECE, Verkäufer des Büroturms ein Fonds von Bouwfonds.

Rhein-Ruhr Zentrum wird in die nächste Shopping-Center-Generation überführt

Mit über 80.000 m² genehmigter Verkaufsfläche, rund 180 Mieteinheiten und diversen Entertainmentangeboten gehört das Rhein-Ruhr Zentrum zu den fünf größten Shopping-Centern in Deutschland. Durch den Ankauf des Centers, der Karstadt Arkaden und des Büroturms wurden alle relevanten Teile des Standortes arrondiert. Somit ergibt sich nun die Möglichkeit, den Standort ganzheitlich zu entwickeln, um das starke Einzugsgebiet nachfragegerecht zu bedienen. Das Rhein-Ruhr Zentrum wurde 1973 eröffnet und ist nach wie vor eines der bekanntesten Shopping-Center Deutschlands, obwohl über Jahre nicht in das Center investiert wurde.

„Durch die Umsetzung eines attraktiven und zeitgemäßen Branchenmix unter Einbindung von innovativen Entertainmentangeboten wird das Rhein-Ruhr Zentrum künftig zu den europäischen Centern der Generation 4.0 gehören“, sagt Oliver Herrmann, Managing Director / Head of Business Development beim Hamburger

Einzelhandelsimmobilienspezialisten redos. „Bei der Auswahl der Mieter werden wir ein besonderes Augenmerk auf deren Omnichannel-Fähigkeit legen, um sowohl den veränderten Anforderungen des Publikums als auch unseren Zielen im Hinblick auf das Development Rechnung zu tragen“, so Herrmann weiter.

Gemeinsame Transaktionen mit Volumen von 2,5 Milliarden Euro

Mit dem Ankauf schließen von MSREI verwaltete Fonds und redos ihre siebte gemeinsame Transaktion erfolgreich ab. Das Joint Venture besteht bereits seit 2010. In den vergangenen Jahren erwarben von MSREI verwaltete Fonds und redos unter anderem die Portfolien „Bavaria“, „Horn“ und „Tobago“ sowie das „Christie Portfolio“ mit vier hybriden Shopping-Centern. Zusammengenommen hatten alle Einzel- und Portfoliotransaktionen ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro.

Vermarktet wurde das Rhein-Ruhr Zentrum von Eastdil und iMallinvest. Der Büroturm wurde von Angermann Berlin vermittelt. Die Joint-Venture-Partner wurden beim Ankauf von der Anwaltskanzlei Latham & Watkins Hamburg, Drees & Sommer, Terraplan sowie Ernst & Young beraten. Blackstone und ECE wurden von Greenberg-Traurig und Bouwfonds von Dentons beraten. Für die Finanzierung zeichnet sich die HSH Nordbank verantwortlich. Das Closing für alle drei Objekte fand im ersten Quartal 2018 statt.