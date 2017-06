Startseite > News > Allianz kauft Berliner Bürokomplex von Patron Capital und Suprema

Berlin: Die Allianz Real Estate kauft für mehrere Allianz Gesellschaften die als „EightFloors“ bekannte Büroentwicklung in der Franklinstraße in Berlin-Charlottenburg. Verkäufer ist Patron Capital Partners und ihr langjähriger lokaler Partner Suprema. Die Allianz konnte sich das Gebäude in einem Forward Deal für rund 175 Mio. Euro frühzeitig sichern. Das Closing ist nach der Fertigstellung der noch laufenden Revitalisierung im Jahr 2018 geplant.

Nach dem Erwerb der gänzlich leerstehenden Immobilie in 2015 begann Patron im Jahr 2016 mit der vollständigen Revitalisierung und Erweiterung, die in 2018 fertiggestellt wird. Ergänzt wurden ein neuer Glasturm an der Ecke Franklinstraße/Salzufer, ebenso ein neuer Empfangsbereich, eine Dachterrasse, eine Lounge sowie aufwändig neu gestaltete Höfe. Der Entwurf stammt von dem renommierten Architektenbüro Gewers Pudewill. Die Allianz wird sich dann um die Zertifizierung mit DGNB „Silber“ bewerben. Die achtgeschossige Immobilie bietet Mieteinheiten von bis zu 4.500 qm pro Etage. Mieter des mulit-tenant Objekts sind vorwiegend Firmen, die von der unmittelbaren Nähe zur Technischen Universität Berlin sowie anderen Einrichtungen in der Nachbarschaft, wie der Kunstakademie und dem Frauenhofer Institut, profitieren. Aktuell ist das Objekt zu 83% vermietet.

Bei dieser Transaktion wurde die Allianz von CBRE, Clifford Chance und Engel & Völkers beraten. Patron wurde von Hogan Lovells und Noerr beraten.