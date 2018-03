Startseite > News > Alter Hof, Lorenzistock in München komplett vermietet

München: Pembroke Real Estate hat die historische Immobilie Alter Hof, Lorenzistock, in der Top-Innenstadtlage von München nun komplett vermietet. Neue Mieter sind die Anwaltskanzlei Watson Farley & Williams sowie der Private-Equity-Investor Oakley Capital. Damit ist das gesamte Münchener Portfolio von Pembroke mit einer Fläche von insgesamt 39.000 qm vermietet. Außerdem konnten die bestehenden Mietverträge der meisten Einzelhändler im Premiumsegment und Gastronomen in der Toplage Maximilianstraße erfolgreich verlängert werden – darunter das Kultrestaurant „Brenner Grill“ in den Maximilianhöfen.

Die internationale Anwaltskanzlei Watson Farley & Williams hat im Alten Hof die gesamte dritte Etage mit 1.500 qm angemietet. Die britische Oakley Capital eröffnet im zweiten Stock auf 500 qm ihr erstes internationales Büro. Beide Mietverträge haben eine Laufzeit von zehn Jahren.