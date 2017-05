Startseite > News > AOC Immobilien AG verkauft „Wohnen an der Havelbucht“ in Potsdam

Potsdam: Die AOC Immobilien AG hat ihr Bauvorhaben an der Ecke Breite Straße/Schopenhauerstraße als Forward Deal an den Investment- und Asset-Manager HPG Capital verkauft. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2018 geplant. AOC übernimmt die Erstvermietung sowie nach der Übergabe die gesamte Verwaltung einschließlich Miet- und Bestandsmanagement für die HPG Capital. Beide Parteien streben die weitere Kooperation mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 100 Mio. Euro in den kommenden beiden Jahren an.

Insgesamt entstehen 4.921 qm Mietfläche auf einem Grundstück von 2.357 qm. Die 50 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden zwischen 55 und 117 qm groß sein.