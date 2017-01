Startseite > News > Aurelis verkauft neue Fachhochschule für öffentliche Verwaltung

Aurelis verkauft neue Fachhochschule für öffentliche Verwaltung

Köln: Die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG hat den Neubau der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung am Deutzer Feld an den Talanx-Konzern veräußert.

Die Immobilie umfasst auf vier Etagen eine Mietfläche von mehr als 11.000 qm und eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen auf zwei Ebenen. Der Mietvertrag für die neue Immobilie wurde mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen und enthält eine Option auf Verlängerung für den Mieter.

Im März erwartet Aurelis die Übergabe des Gold-Zertifikates der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).