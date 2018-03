Startseite > News > CACEIS stellt neues Management-Team im Bereich Private Equity zusammen

München: Die CACEIS Bankengruppe ernennt Bruno Bourbonnaud per 3. April 2018 zum Group Head of PERES Global Services.

Bourbonnaud war zuvor als Global Head of Financial Institutions der Crédit Agricole CIB tätig. Er wird in Zukunft dem Executive Committee der CACEIS Gruppe angehören und berichtet an Joseph Saliba, Deputy CEO von CACEIS.