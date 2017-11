Startseite > News > Deka Immobilien investiert in Norwegen

Deka Immobilien investiert in Norwegen

Norwegen: Die Deka Immobilien GmbH hat für rund 77 Mio. Euro ein Top-Büroobjekt in Oslo erworben. Verkäufer ist der norwegische Projektentwickler Winta Eiendom AS. Die Liegenschaft soll in den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect eingebracht werden.

Das qualitativ hochwertige Objekt besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäuden. Neben dem kernsanierten historischen Bürohaus aus dem Jahr 1882, das teilweise unter Denkmalschutz steht, wurden 2017 zwei Neubauten fertig gestellt. Das Ensemble verfügt über eine vermietbare Fläche von 8.200 qm und ist vollständig an die Anwaltskanzlei Steenstrup Stordrange DA (SANDS) vermietet. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beträgt zwölf Jahre. Für die Immobilie wird das Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM-„Very Good“ angestrebt.

CBRE Norwegen hat die Deka bei der Transaktion beraten.