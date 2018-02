Startseite > News > Development Partner veräußert Geschäftshaus an der Leopoldstraße in München an Family Office

München: Development Partner hat sein praktisch voll vermietetes Geschäftshaus an der Leopoldstraße 37 in Schwabing an ein nordrhein-westfälisches Family Office veräußert.

Das nordrhein-westfälische Family Office hatte sich bereits zuvor auch das Nachbargebäude an der Hohenzollernstraße vertraglich gesichert, welches Development Partner im Zusammenhang mit dem Geschäftshaus an der Leopoldstraße entwickelt hatte.

Die beiden Gebäude nach den Plänen des renommierten Züricher/ Münchener Architektenbüros Meili Peter Architekten verfügen insgesamt über eine Mietfläche von mehr als 8.100 qm für Einzelhandel, Büro und Wohnen. Zu den Mietern zählen die Barmer, ein Pilates- Studio, eine Zahnarztpraxis und eine Praxis für Kieferorthopäde ebenso wie weitere Büros aus den Bereichen Family Office, IT-Entwicklung, Pharmazeutik und Marketing. Als Mieter der Einzelhandelsflächen fungieren neben der Commerzbank auch die Kosmetikanbieter Rituals und The Body Shop sowie im Basement der zur Rewe Group gehörende Lebensmittelmarkt Penny.