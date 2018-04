Startseite > News > Die DeWAG-Gruppe erwirbt Wohnanlagen mit 350 Wohneinheiten in Wiesbaden und Leonberg

Stuttgart: Ein Joint-Venture aus der DeWAG-Gruppe Luxemburg und einem institutionellen Investor übernimmt Wohnanlagen in Wiesbaden und Leonberg bei Stuttgart mit 350 Wohneinheiten auf rund 23.200 qm Wohnfläche. Verkäuferin der Wohnanlage in Wiesbaden ist die MEAG. Die veräußerte Immobilie in Leonberg wurde von der E&G Funds & Asset Management GmbH gemanagt. Beim Ankauf der Immobilie in Wiesbaden war NAI apollo für die Durchführung des Verkaufsprozesses vom Verkäufer mandatiert.

Von den 350 Wohneinheiten befinden sich 272 Wohnungen mit rund 19.400 qm Wohnfläche in Wiesbaden, 78 Wohnungen mit rund 3.800 qm Wohnfläche gehören zur Immobilie in Leonberg bei Stuttgart. Beide Immobilien wurden in den 70er Jahren erbaut und befinden sich in guten Wohnlagen.