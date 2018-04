Startseite > News > DW Real Estate kauft Wohnungen in Niederlanden

DW Real Estate kauft Wohnungen in Niederlanden

München: DW Real Estate GmbH („DWRE“) hat zum 28.03.2018 rund 500 Wohnungseinheiten in den Niederlanden für den Fonds eines deutschen berufsständischen Versorgungswerks erworben. Der Fonds und DWRE wurden beim Ankauf von MVGM International Advisory sowie Dirkzwager advocaten & notarissen beraten. DWRE wird auch das Asset Management für das Wohnportfolio übernehmen. Das Wohnportfolio, bestehend aus elf Objekten und einem Grundstück, befindet sich in den Provinzen Nordbrabant, Limburg und Zeeland. Die Objekte sind nahezu voll vermietet. Verkäufer des Wohnportfolios ist eine größere niederländische Wohnungsgesellschaft. DWRE operiert in den Niederlanden mit einem lokalen strategischen Partner, mit dem das Managementteam schon in der Vergangenheit Investitionen im Wohnbereich getätigt hat. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung und ein umfangreiches Partnernetzwerk sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich.