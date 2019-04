Startseite > News > Ubisoft Blue Byte verlagert Hauptsitz in Düsseldorf

Ubisoft Blue Byte verlagert Hauptsitz in Düsseldorf

Düsseldorf: Die Ubisoft Blue Byte GmbH hat ca. 8.000 qm Bürofläche im Bürogebäude-Komplex „Duo“ in der Luise-Rainer-Straße 5 – 11a angemietet. Im Sommer 2019 wird die deutsche Tochterfirma des französischen Spieleentwicklers Ubisoft mit ihrem deutschen Hauptsitz, dem „Blue Byte New Studio“, aus der Düsseldorfer Innenstadt in den Stadtteil Flingern-Nord umziehen.

Das Asset Management des „DUO“ erfolgt seit April 2018 durch die DW Real Estate GmbH. In den vergangenen 12 Monaten wurden im Objekt rund 11.500 qm Bürofläche neu vermietet. Der Komplex besteht aus einem bogenförmigen Flachbau und einem 18-stöckigen Hochhaus mit zusammen rund 34.000 qm Mietfläche und ist derzeit zu rund 95% vermietet.

JLL hat Ubisoft Blue Byte bei dieser Anmietung im Rahmen eines Alleinsuchauftrags beraten, für den Eigentümer war Colliers International beratend tätig.