Encore+ erwirbt Logistikareal im Pariser Umland

Paris: Der offene kontinentaleuropäische Immobilienfonds Encore+ hat in der Pariser Region Fontenay-Trésigny ein 70.800 qm großes Logistikareal erworben. Das bereits an FM Logistics vermietete Gelände ist die sechste Akquisition des Fonds in Frankreich. Encore+ wird seit über zehn Jahren von Aviva Investors als Fondsmanager und LaSalle Investment Management als Asset Manager gemeinsam verwaltet.

Der Kauf erfolgte in Form eines „Share-Deals“ von der AG Real Estate France durch ein von dem Fonds neu aufgelegtes Anlageinstrument OPCI (eine kollektive Veranlagungsgemeinschaft für Immobilien in Frankreich).