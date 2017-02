Startseite > News > EXPORO mit neuer Rekordplatzierung

EXPORO mit neuer Rekordplatzierung

Hamburg: Die EXPORO AG hat innerhalb von 24 Stunden die Rekordsumme von 2,1 Mio. Euro beim ersten Crowdlending Projekt „Herriotstrasse“ in Frankfurt am Main platziert. Das ist die höchste Summe die EXPORO innerhalb eines Tages bei Investoren einsammeln konnte.

„Für uns war das erste Crowdlending Projekt eine Art Testballon, da wir die ersten für diese Finanzierungsform am Markt sind. Wir freuen uns über die kurze Platzierungszeit, die für uns bei dem abgesetzten Volumen einen neuen Rekord darstellt. Nachfolgeprodukte sind bereits in Vorbereitung und starten in Kürze“, so Julian Oertzen, Gründer und Vorstand der EXPORO AG.

Anleger investierten in das Büroobjekt „Herriotstrasse“ in Frankfurt am Main, das sich auf einem ca. 1.800 qm großen Grundstück befindet und über ca. 4.200 qm Gesamtmietfläche verfügt. Das Objekt wurde bereits vom renommierten Projektentwickler Wagner-Gruppe erworben und hat einen Marktwert von ca. 5 Mio. Euro. Das Unternehmen hat in den letzten 15 Jahren rd. 150.000 qm Bürofläche und mehr als 12.000 qm Wohnfläche errichtet.