EXPORO mit zwei neuen Immobilienexperten

Die führende Crowdinvesting-Plattform für Immobilien in Deutschland, EXPORO, hat mit Thomas Lange (43) und Thomas Stadler (30) zwei neue Immobilienspezialisten gewinnen können. Ihr Schwerpunkt liegt in der Prüfung und Bewertung potenzieller Immobilienprojekte für die Online-Plattform.

„Mit Thomas Lange und Thomas Stadler konnten wir zwei ausgewiesene Immobilienexperten für unser stark wachsendes Team gewinnen. Mit dem in kürze anstehenden Umzug in neue Büroräume in der HafenCity planen wir auch die weitere Expansion unseres Unternehmens mit neuen Produkten“, so Julian Oertzen, Vorstand und Mitgründer von EXPORO.

Thomas Lange ist seit über 20 Jahren in der Bankenbranche zu Hause und hat dort die Finanzierung zahlreicher Projektentwicklungen strukturiert. Er war zuvor u.a. Prokurist bei der SEB AG, der Depfa Bank sowie der BfG Bank AG beschäftigt. Thomas Stadler kommt von der HASPA HanseGrund und war dort u.a. Leiter Property Management. Dort hat er als Prokurist u.a. zahlreiche Objektverkäufe und Portfoliotransaktionen begleitet.