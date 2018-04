Startseite > News > „Flare of Frankfurt“ feiert Richtfest

Die Strabag Real Estate und RFR Holding haben das Richtfest für das Wohn- und Geschäftshaus Flare of Frankfurt gefeiert. Das Objekt hat rd. 24.500 qm Mietfläche und schließt eine Baulücke am Eschenheimer Turm. Fertigstellung ist für Oktober 2018 vorgesehen. Generalunternehmer ist Ed Züblin. In den gewerblichen Teil des Objekts ziehen das Hotelkonzept Moxy mit 255 Zimmern ein sowie das Residence Inn by Marriott mit 157 Apartments.