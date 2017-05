Garbe-Fonds auf Shoppingtour

Hamburg: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat erfolgreich zwei weitere Objekte für ihren Garbe Logistik Immobilien Fonds Plus (GLIF+) erworben. Zudem konnte ein neuer Mietvertrag für eine im Bestand befindliche Immobilie des Fonds abgeschlossen werden. Bei den Zukäufen in Essen und Worms handelt es sich jeweils um Logistikimmobilien aus dem Core-Plus-Bereich mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 52 Mio. Euro.

Der Neuerwerb in Essen, in urbaner Lage am nördlichen Stadtrand gelegen, verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung mit kurzen Anfahrten zu mehreren Autobahnen im Ruhrgebiet. Die insgesamt 126.000 qm große Logistikimmobilie ist als Hängewarenlager auf mehreren Ebenen ausgestattet und wird derzeit als Großlager für Mode genutzt. Als Berater bei diesem Ankauf fungierte die Logivest GmbH. Lohnbach Investment Partners, München, als vorheriger Asset-Servicer des Objekts, war auf Verkäuferseite beratend tätig.

Beim zweiten Zukauf für den GLIF+ handelt es sich um ein modernes Logistikzentrum in Worms. Das 54.000 qm große Multi-User-Objekt befindet sich auf einem über 100.000 qm großen Grundstück in einem Gewerbegebiet nördlich von Worms und bietet noch Platz für mögliche Erweiterungen. Die Verkäuferin S+T Bundeszentrale Selex+Tania Handels-AG mit Sitz in Offenburg, ein Unternehmen der MARKANT Gruppe, wurde bei der Transaktion von JLL beraten.

Neu vermietet werden konnte von der Garbe Industrial Real Estate GmbH ein 20.600 qm großes Logistikzentrum in Apfelstädt südwestlich von Erfurt, das sich im Portfolio des GLIF+ befindet. Der neue Mieter, die AW-Logistikcenter GmbH & Co. KG mit Sitz in Würzburg, gehört zur XXXL-Unternehmensgruppe.