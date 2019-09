Startseite > News > SAP bezieht rund 30.000 qm in QH TRACK

Berlin: SAP unterzeichnet einen Mietvertrag im Quartier Heidestrasse in der Europacity. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Walldorf hat rund 30.000 qm in dem smarten Gebäudeensemble QH Track gemietet und wird dort einen digtialen Campus errichten. Dort werden bis zu 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden.

MIX IT LIKE BERLIN, so das Motto des Quartier Heidestrasse. Hier wird ein lebendiges, urbanes, digitales und nachhaltiges Quartier entstehen, in dem sich alle Formen des modernen Arbeitens, Lebens und Wohnens miteinander vereinen lassen.

QH Track markiert den westlichen Eingang zum neuen Quartier. Es ist unterteilt in neun Baukörper mit fünf bis 14 Obergeschossen mit bis zu 55 Metern Höhe sowie einer Gesamtlänge von ca. 550 Metern. Mit QH Track entstehen insgesamt rund 104.000 qm hochwertige Büroflächen. Der Gebäudekomplex wird mit allen Gebäudeteilen 2023 fertiggestellt sein.

Das Quartier Heidestrasse zählt zu den großen Projektentwicklungen der Stadt. Hier entsteht auf einer Fläche von rund 8,5 Hektar eine urbane Mischung. In mehreren Bauabschnitten werden insgesamt 159.500 qm Büro- und Gewerbeflächen sowie rund 920 Wohnungen errichtet.

TAURECON Real Estate Consulting zeichnet für die Projektentwicklung des Quartier Heidestrasse in der Europacity verantwortlich und koordiniert den gesamten Planungsprozess von der Konzeption bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Prozeß der Vertragsverhandlungen wurde Taurecon von JLL Berlin und Drees & Sommer beraten.