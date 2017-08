Startseite > News > Gateway Real Estate AG erwirbt Bürohaus in Offenbach

Gateway Real Estate AG erwirbt Bürohaus in Offenbach

Offenbach: Gateway Real Estate AG hat in Offenbach am Kaiserleikreisel ein Bürohaus mit ca. 7.500 qm vermietbarer Fläche und rund 100 Parkplätzen erworben. Die Liegenschaft hat mit ihrer exponierten Lage am Main hat Landmark-Charakter.

Die Struktur des Gebäudes erlaubt es flexibel auf die Anforderungen von Unternehmen, die im Umfeld der EZB angesiedelt sein wollen, zu reagieren. Hierbei sind Flächengrößen für kleine bis mittlere Dienstleister genauso darstellbar, wie der Back-Office Standort für einen Einzelnutzer.

Der Verkäufer, ein geschlossener Immobilienfonds der DG ANLAGE Gesellschaft mbH, wurde bei der Transaktion von BNP Paribas Real Estate GmbH und White & Case LLP begleitet. Auf Käuferseite hat HauckSchuchardt Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB die Verhandlungen begleitet.