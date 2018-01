Startseite > News > Implementum-Projekt in Gladbeck zu 100 Prozent vermietet durch COMFORT

Implementum-Projekt in Gladbeck zu 100 Prozent vermietet durch COMFORT

Gladbeck: Bereits vor Baubeginn, der für März 2018 geplant ist, hat Comfort rd. 8.700 qm Handelsfläche der neuen High Street Immobilie in der Hochstraße 10 vollvermietet. Projektentwickler und Investor ist die Düsseldorfer Implementum GmbH.

Der Neubau der Einzelhandelsimmobilie befindet sich auf dem Areal des ehemaligen Hertie-Warenhauses in Gladbecks Toplag. Die Planung für die neue Immobilie stammt vom Düsseldorfer Architekturbüro Phase 5. Die Immobilien an der dominanten Ecklage in einer 1A-Lage bietet repräsentative Handelsflächen mit großzügigen Glasfronten auf allen drei Etagen

Das Objekt verfügt auf drei Geschossen über ein Parkhaus mit rund 135 Stellplätzen. Die Drogeriekette Müller bezieht rund 2.200 qm Mietfläche im Erd- und ersten Obergeschoss mit einem Eingang an der Hochstraße. Media Saturn mietet ca. 1.500 qm im ersten Obergeschoss und bietet hier sein komplettes Sortiment an. Der Lebensmitteldiscounter Netto eröffnet im Objekt eine Filiale mit etwa 1.450 qm, die Verkaufsfläche im Erdgeschoss liegt an der Friedrich-Ebert-Straße. Neben Netto haben auch Media Saturn sowie das Parkhaus hier ihre Zugänge. Die Fitnesskette FitX wird das gesamte zweite Geschoss und Teile des ersten Obergeschosses mit rund 2.600 qm Mietflächen belegen. Weitere Flächen im Erdgeschoss werden durch Ladenlokale des Haushaltswaren-Discounters Kodi mit rund 500 qm sowie von dem Textilhändler Ernsting’s mit gut 300 qm und dem Dessous-Spezialisten Hunkemöller mit rund 200 qm belegt.